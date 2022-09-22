12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de, Samet Gül (12) okul bahçesinde öğle teneffüsü sırasında fenalaşıp yere düştü. Ortaokul ikinci sınıf öğrencisi çocuk kurtarılamadı.

Olay Halkalı Güneş Ortaokulu'nda yaşandı. Öğretmenler ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Samet Gül ambulansla hastaneye kaldırılsa da yaşamını yitirdi.

''ÖĞRETMENLER BENİ GÖRÜNCE PANİKLEDİ''

Anne Sevdet Gül, “Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45 geçe oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar, 'Oğlun okulda bayılmış' dediler. Ben gittim bahçede öğretmenler beni görünce paniklediler'' diye konuştu.



Samet'in annesi Sevdet Gül

İHMAL KURBANI MI?

Aile, ihmal olup olmadığının araştırılması emniyete gidip şikayette bulundu.

''ARKADAŞLARI BİR GRUP ÖĞRENCİNİN DÖVDÜĞÜNÜ BOĞAZINI SIKTIĞINI SÖYLEDİ''



Çocuğun dayısı Cüneyt Gül, ''Bir grup çocuğun dövdüğünü, tartakladığını, boğazını sıktığını, iteklediğini ve demire kafasını çarptığını söylediler arkadaşları'' dedi.

DARP İZİNE RASTLANMADI



Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı.

KAMERALAR İNCELENDİ



Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kameraların incelendiğini, çocuğun aniden fenalaşıp yere düştüğünü, herhangi bir kavga görüntüsüne rastlanmadığını belirtti.