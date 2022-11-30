12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşını okul tuvaletinde hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

NOT YAZIP TUVALETE ÇAĞIRDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. Kız öğrenciler E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gördüğü F.Y.'yi (12) not yazarak tuvaletine çağırdı.

ÖNCE HORTUMLA DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü - 1

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan F.Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KENDİSİYLE ALAY ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için F.Y.'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.

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