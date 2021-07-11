12 yaşındaki Elif, maganda kurşunuyla başından vuruldu

Gaziantep'te düğün magandası küçük bir çocuğu yaraladı.



Olay, sabah saatlerinde, Beybahçe Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Tuncay K.’nin, kızının düğünü sırasında rastgele havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan küçük kız, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.