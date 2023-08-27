12 yaşındaki Emre, maganda kurşunuyla yaralandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde düğünde dedesiyle eğlenceyi izlerken beline kurşun isabet eden Emre Akman, ağır yaralandı. Merminin silahından çıktığı belirtilen Mustafa Ç. gözaltına alındı.

12 yaşındaki Emre, maganda kurşunuyla yaralandı

Karaca Mahallesi İlkokulu’nun önünde yapılan sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin belinye koymak istediği tabanca ateş aldı.

Mermi, bu sırada Mustafa Ç.’nin arkasında dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti.

12 yaşındaki Emre, maganda kurşunuyla yaralandı - 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Akman, yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Akman’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

12 yaşındaki Emre, maganda kurşunuyla yaralandı - 2

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Ç., işlemlerinin ardından Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Adliyesine sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...