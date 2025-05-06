12 yaşındaki Görkem'i hayattan koparan kaza
Marmaris'te 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Marmaris'te 12 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yeni Datça Yolu üzerindeki Camiavlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.
Ahmet Can K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı.
Soydemir hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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