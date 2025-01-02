12 yaşındaki Kerem'in ölümü: Dava 7 yıl sonra cinayete döndü!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evinin önünde av tüfeği ile öldürülen Kerem Karakaya ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.



1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen F.B'nin olay sırasında 12 yaşından küçük olması ve cezai sorumluluğunun bulunmaması, dayısı R.B. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verildiği hatırlatıldı.



Taksirle ölüme neden olma suçundan Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.B'nin annesi Serpil B. ile dayısı R.B. hakkında mahkemenin kasten öldürme suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi.



OLAYDA KULLANILAN TÜFEKLE DENEME ATIŞLARI YAPILDI



Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, iki namlulu ve çift tetikli av tüfeğinin üst namlusuna ait ateşleme iğnesinin kırık olduğu belirlendi. Av fişeği kartuşlarının el yardımı ile çıkartılmasının gerektiği, belirtilen zorluklar nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuğun bahse konu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesinin ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eylemini zor bir şekilde gerçekleştireceğinin tutanakla tanzim edildiği belirtildi.



ANNE VE ÇOCUĞUN VERDİĞİ İFADELERDE ÇELİŞKİLERE YER VERİLDİ



İddianamede, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.B'nin ve annesi Serpil B'nin olay anında tüfeğin bulunduğu odunluktaki yeri konusunda verdikleri çelişkili ifadelere değinildi.



Baba T.B'nin ifadesinde oğlunun tüfekteki boş kartuşu çıkartamayacağı yönündeki ifadeleri hatırlatılan Serpil B'nin ilk ifadelerinde odunluk üzerinde tuttuğu tüfeği, sonraki beyanlarında odunluğun yanındaki çuvalların altına bıraktığı şeklindeki çelişkili sözlerine de değinilen iddianamede, kardeşi R.B'nin tüfekle ilgili aleyhine olan ifadeleri de kabul etmediğine yer verildi.



SAVCI, ANNE HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ



İddianamede tüfeğin bulunduğu yerin F.B'nin suç tarihindeki yaşı, fiziksel durumunun yanı sıra tüfeğin ağırlığıyla ilgili kriminal raporlar ve baba T.B'nin beyanı dikkate alındığında tüfeğe erişebilmesinin oldukça zor olduğu ifade edildi.



Serpil B'nin tüfeğe sadece dokunduğunu söylemesine rağmen yüzünde atış artığına rastlanılmasının izahtan vareste olduğu belirtilen iddianamede, bahse konu eylemin bilinmeyen ve tespiti mümkün olmayan bir nedenden ötürü şüpheli Serpil B. tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği, bu hususta yeterli somut delil ve şüphenin mevcut olduğu ifade edildi.



Ayrıca F.B'nin sağ el ve kıyafetindeki atış artığı tespitinin olay sonrasında silaha temas etmesi veya ettirilmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceğine de değinilen iddianamede, şüpheli Serpil B'nin tespiti mümkün olmayan bir nedenden tüfekle ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçundan



12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de aynı yaşta olan arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya, evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.



F.B'nin annesi Serpil B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, tutuksuz yargılanan anne Serpil B'nin yargılandığı dava devam ederken, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine Serpil B. ve olay sırasında evde bulunan kardeşi R.B. hakkındaki soruşturma başlatmıştı.

