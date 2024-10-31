12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

İzmir'in Urla ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 59 yaşındaki B.K. tutuklandı.

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Urla'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. (59) tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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