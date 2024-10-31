12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
İzmir'in Urla ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 59 yaşındaki B.K. tutuklandı.
Urla'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. (59) tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.
Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.
B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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