12 yaşındaki kızın şüpheli ölümü: Boynunda ip izleri tespit edildi

Batman'da nefes almakta zorluk çeken 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Boynunda ip izleri rastlanan çocuk kurtarılamadı.

12 yaşındaki kızın şüpheli ölümü: Boynunda ip izleri tespit edildi

'da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi.

2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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