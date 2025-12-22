12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

MÜDÜR HASTANEDE, ÇOCUK GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.