12 yaşındaki öğrenci sınıf arkadaşının hayatını kurtardı

Alanya’nın Oba Mahallesi'nde bulunan Nimet Alaattin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Arda, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Durumu fark eden sınıf arkadaşı Efe Kaan Erim (12) vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı.

Arda’nın boğazına kaçan cipsin dışarı çıkmasıyla nefesi normale döndü.

Olay sonrası okul yönetimi, öğrenciyi duyarlılığı ve hızlı müdahalesinden dolayı tebrik etti.



"BİZİ GURURLANDIRDI"

Oğlunun bu örnek davranışından dolayı gurur duyduğunu aktaran anne Dilek Yaşar ise "Heimlich hareketi yaparak arkadaşının hayatını kurtardı. Eve geldiğinde bu olayı bize aktardı. Biz ciddi bir olay olduğunu düşünmedik. Videoları izlerken gözlerimiz doldu. Oğlumuzun bu kadar bilinçli olduğunun farkında değildik. Bizi gururlandırdı'' dedi.