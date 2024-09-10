12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuk çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuğu bulmak için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler küçük Resul'ü evinden 7 kilometre uzakta Bozalan mevkisinde bir köylünün traktörü ile gezerken buldu.

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova'nın çocuğunu uyarması üzerine korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu - 1 Resul'ün son olarak köy çıkışındaki güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

ANNE O ANLARI ANLATTI

Gece boyunca arama çalışmalarına katılan kederli aile, sabah saatlerinde eve döndü. Resul'ün annesi Yakut Askerova, “Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı'ndan sonra yanıma geldi, 'anne ben alıştım' dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı.” dedi.

Öte yandan, çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.

Resul, evinden 7 kilometre uzakta Bozalan mevkisinde bir köylünün traktörü ile gezerken bulundu.

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