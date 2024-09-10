12 yaşındaki Resul ekipleri alarma geçirdi, traktörle gezerken bulundu

ANNE O ANLARI ANLATTI



Gece boyunca arama çalışmalarına katılan kederli aile, sabah saatlerinde eve döndü. Resul'ün annesi Yakut Askerova, “Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı'ndan sonra yanıma geldi, 'anne ben alıştım' dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm. 16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. 'Anne dikersen olur' dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı.” dedi.



Öte yandan, çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.

Resul, evinden 7 kilometre uzakta Bozalan mevkisinde bir köylünün traktörü ile gezerken bulundu.