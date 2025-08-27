12 yaşındaki çocuk, annesini döven babasını bıçakladı
Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk, evdeki tartışmada annesini darp eden babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.
Adıyaman Yeni Mahalle'de karı koca arasındaki tartışma kanlı bitti.
Gece saatlerinde başlayan tartışma büyüdü, H.T. eşi G.T'yi darp etmeye başladı.
Annesinin darp edildiğini fark eden 12 yaşındaki A.B.T. ise mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Bu sırada oğlunu engellemeye çalışan anne ise elinden yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.T.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
