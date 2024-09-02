12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. (16) ile Suriye uyruklu Hani Kasım (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.