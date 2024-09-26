12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, otelde yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu iddiasıyla kaldığı otelde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan S.Ş'nin Saadetdere'de bir otelde konakladığı ihbarını alan polis harekete geçti.



Otelde gözaltına alınan S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.