12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, otelde yakalandı

İstanbul’da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, otel odasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, otelde yakalandı

Esenyurt'ta, hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu iddiasıyla kaldığı otelde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan S.Ş'nin Saadetdere'de bir otelde konakladığı ihbarını alan polis harekete geçti.

Otelde gözaltına alınan S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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