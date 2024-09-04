12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor. Bu,12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları ele alınacak. Öte yandan iki ülkeden çok sayıda bakanın katılımı ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Ziyarette maliye, enerji, şehircilik ve sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. 

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı tarafından Anakara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanacak olan Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlenecek.

Karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar da ele alınacak. 

KONSEYİN İLK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri kapsamında yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak.

Toplantı, iki ülkeden bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek.

İMZALAR ATILACAK

Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.

Ayrıca ilişkiler güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin ve maliye, enerji, şehircilik ile sağlık alanlarında anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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