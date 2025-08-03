12 yıldır aranan firari sahte kimlikle yakalandı

Kırıkkale'de sahte kimlik kullanarak firari olan şüpheli 12 yılın sonunda yakalandı.

12 yıldır aranan firari sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında "reşit olmayan kimseyi rızası ile kaçırıp alıkoyma" suçundan işlem yapılan ve 2013 yılında ifadeye yönelik yakalama kararı çıkarılan R.O.'nun sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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