12 yıldır aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı
Emniyet güçlerinin 12 yıldır firari olarak aradığı zanlı, Kırıkkale'de sahte kimlikle yakalandı.
Kırıkkale'de polis aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında reşit olmayan kimseyi rızası ile kaçırıp alıkoyma suçundan işlem yapılan ve 2013 yılında ifadeye yönelik yakalama kararı çıkarılan R.O.'nun sahte kimlik kullandığı tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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