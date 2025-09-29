12 yılla aranan cinayet zanlısı Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep’te 2013 yılında yaşanan bir cinayetin zanlısı olarak aranan ve 20 yıl kesinşleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda, 2013 yılında kentte meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. Şehitkamil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
