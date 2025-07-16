120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer Çağla Çetinalp'in katiline 15 yıl hapis

Karabağlar'da 120 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in katilinin cezası belli oldu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından U.E.Y. hakkında, "Çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



Geçen cuma günü yapılan duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanığın "En üst hadden acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.



KARAR ÇIKTI



Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.



Kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu U.E.Y.'nin yanı sıra Çetinalp'in ailesi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları katıldı.



Duruşmada sanık hakkında karar çıktı. Heyet, sanığı "Acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yaşı küçük olduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.