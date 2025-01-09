120 bıçak darbesiyle katledilmişti! 15 yaşındaki Hacer'in katiline istenen ceza belli oldu

Olay, 15 Haziran'da akşam saatlerinde Arap Hasan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. Taraflar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 120 kez bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç., tarafından evde kanlar içinde yere yatarken bulundu. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç.’yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından 16 Haziran'da adliye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklanırken, İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı. ELDİVEN TAKIP, BIÇAKLAMIŞ Soruşturmasını tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, U.E.Y. hakkında, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede öne çıkan ayrıntılar dikkat çekti. U.E.Y.'nin bir marketten plastik eldiven satın alıp çantasına koyduğu, eldiveni takıp, Hacer Çağla Çetinalp'i bıçakladığı belirtildi. U.E.Y.'nin eylemini tamamladıktan sonra suçta kullandığı bıçağı, Çetinalp'e ait cep telefonunu ve bazı eşyalarını da alarak evden ayrıldığı, sonra bu eşyaları çöp konteynerine attığı da iddianamede yer aldı. Olayda kullanılan bıçağın, polisin yaptığı aramada U.E.Y.'nin evinde bulunduğu da iddianamede belirtildi.

NOTLARI VE İNTERNETTEKİ ARAMALARI İDDİANAMEDE YERE ALDI



İddianamede U.E.Y.'ye ait telefonun bilirkişi incelemesi kayıtları da yer aldı. U.E.Y.'nin "kan lekesi çı", "kan lekesine böç", "tabanca fiyatları", "silah", "İzmir silah dükkanı" ve "lateks pudrasız eldiven" anahtar kelimeleri ile internet üzerinden arama gerçekleştirdiği, ayrıca alınacaklar listesinde ise 'çanta alıp içine bıçak, ceket, şapka, eşofman, çakmak, lateks veya nitril pudralı eldiven almak ve kolonya koymak. Evden çıkarken üstümde tişört ve büyük cepli eşofmanımın olması gerek. Dolmuşa binerken çantamdan ceketi ve şapkayı çıkarıp takmak. Olay yerine yakın yerlerde kamera var mı' başlıklarını yazdığı ortaya çıktı.



Alınacaklar başlıklı notta ise "balta, satır, çekiç, testere, bıçak seti ve elektrikli matkap" yazılı olduğu bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede yer aldı.



Forumlarda yer alan "boğarak öldürmek", "cinnet geçiren, sinirden kuduran kişiler neden elle boğarak öldürmeyi tercih ediyor', "boğarak adam öldürme fetişim var" ve "çıplak elle adam öldürme sanatı" konu başlıklı sayfaların ziyaret edildiği de iddianameye giren bilirkişi raporunda yer buldu.