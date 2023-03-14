120 kişiden 6'sı kurtuldu

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan, 120 kişinin oturduğu belirtilen 7 katlı binadan Aysel Parmaksız ile 3 çocuğu ve 2 komşusu sağ kurtarıldı.

Pazarcık merkezli ilk depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde her katta 4 dairenin bulunduğu 7 katlı Ceylan Apartmanı da yerle bir oldu.



120 kişinin yaşadığı belirtilen apartmandan 6 kişi, sağ kurtuldu. Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu.

Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.

