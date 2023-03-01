120 kişiye mezar olmuştu: Bir gün önce yıkım kararı alınmış

"YENİDEN YAPILMA KARARI ÇIKMIŞTI AMA KISMET OLMADI"



Sabah gazetesinin haberine göre, depremden günler sonra ortaya çıkan bir ayrıntı yürekleri dağladı. 5 Şubat günü, yani depremden sadece bir gün önce toplanan apartman sakinlerinin, 42 yıllık binayı yıktırıp yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldıkları ortaya çıktı.

Yerle bir olan Eda Apartmanı'nın enkaz fotoğrafının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabının altında yorum yazan bankacı Özlem Hanım'ın ev sahibi Filiz Yürüyen, "Bir gün önce apartman yönetiminden oybirliğiyle binanın yıkılıp yeniden yapılma kararı çıkmıştı ama kısmet olmadı" dedi.