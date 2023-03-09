120 öğrenci, 40 akademisyen 70 personel yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, ağır hasar alan illerin başında geliyor. Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'nden (MKÜ) 120 öğrenci, 40 akademisyen ve 70 personel hayatını kaybetti.

120 öğrenci, 40 akademisyen 70 personel yaşamını yitirdi
Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış
Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde büyük yıkımların meydana geldiği 'da, MKÜ'de görev yapan 40 akademisyen, hayatını kaybetti.

70 idari personelin de yaşamını yitirdiği üniversitede öğrenim gören 120 öğrencinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Eğitim-öğretimin devamlılığı için bahçesine konteyner kent kurulumu yapılan üniversitede Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "Özellikle öğrencilerimiz açısından bunlar tespit edebildiğimiz rakamlar, ileriki dönemlerde artabilir. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var." diye konuştu.

"İLK 4 GÜN ELEKTRİK VE SU YOKTU"

Rektör Prof. Dr. Eren, depremde tek ayakta kalanın üniversite hastanesi olduğunu belirtirken, depremin yaşandığı saatlerde hızlı bir şekilde üniversiteye intikal ettiklerini anlattı.

"Üniversitede özellikle hastanenin ayakta kalması gerekiyordu. Bölgede çünkü tek ayakta kalan bizim hastanemizdi." diye konuşan Eren, diğer hastanelerin yıkıldığını ve ilk 4 gün elektrik ile suyun olmadığını dile getirdi.

120 öğrenci, 40 akademisyen 70 personel yaşamını yitirdi - 1

TEDBİR AMAÇLI HASTANE BOŞALTILDI

İlk depremlerde ayakta kalan üniversite hastanesinin 20 Şubat'a kadar hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Eren, "20 Şubat'a kadar hastanemiz çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Binlerce hastaya baktık o süreçte. 20 Şubat'taki depremle birlikte hastanemizde bazı hasarlar oluştu." dedi.

Tedbir amaçlı hastanenin boşaltıldığını söyleyen Eren, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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