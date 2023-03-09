120 öğrenci, 40 akademisyen 70 personel yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde büyük yıkımların meydana geldiği Hatay'da, MKÜ'de görev yapan 40 akademisyen, hayatını kaybetti.

70 idari personelin de yaşamını yitirdiği üniversitede öğrenim gören 120 öğrencinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Eğitim-öğretimin devamlılığı için bahçesine konteyner kent kurulumu yapılan üniversitede Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "Özellikle öğrencilerimiz açısından bunlar tespit edebildiğimiz rakamlar, ileriki dönemlerde artabilir. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var." diye konuştu.

"İLK 4 GÜN ELEKTRİK VE SU YOKTU"

Rektör Prof. Dr. Eren, depremde tek ayakta kalanın üniversite hastanesi olduğunu belirtirken, depremin yaşandığı saatlerde hızlı bir şekilde üniversiteye intikal ettiklerini anlattı.

"Üniversitede özellikle hastanenin ayakta kalması gerekiyordu. Bölgede çünkü tek ayakta kalan bizim hastanemizdi." diye konuşan Eren, diğer hastanelerin yıkıldığını ve ilk 4 gün elektrik ile suyun olmadığını dile getirdi.