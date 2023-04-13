1200 kişiye mezar olmuştu: 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nde yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sitenin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş gözaltına alındı. Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1200 kişiye mezar olmuştu: 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı
600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

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'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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