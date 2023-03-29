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1200 kişiye mezar olmuştu: 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nde yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sitenin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy gözaltına alındı. Ersoy, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1200 kişiye mezar olmuştu: 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'da yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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