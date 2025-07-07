123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? DHY kura takvimi

Sağlık Bakanlığı, 123. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası için münhal kadroları yayımladı. Uzman ve pratisyen tabipleri kapsayan kura kapsamında tercih başvuruları 07 Temmuz 2025 saat 18.00’e kadar alınacak. Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilebilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştiriliyor.



Kuraya başvuracak adaylar EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecekler.

