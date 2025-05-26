124 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı
Hakkında 124 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir'de saklandığı köy evinde yakalandı.
Hakkında 124 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlı, İzmir'de yakalandı.
F.K.'nın Ödemiş'te olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, köy evine operasyon düzenledi.
Evin etrafını saran jandarma, koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. F.K., gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen F.K., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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