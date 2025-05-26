124 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Hakkında 124 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir'de saklandığı köy evinde yakalandı.

124 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Hakkında 124 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlı, İzmir'de yakalandı.

F.K.'nın Ödemiş'te olduğunu belirleyen ekipleri, köy evine operasyon düzenledi.

Evin etrafını saran jandarma, koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. F.K., gözaltına alındı.

124 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, İzmir'de yakalandı - 1

Ödemiş İlçe Komutanlığı'na götürülen F.K., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...