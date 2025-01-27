126 yıllık tarihi köprü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

27 Haziran 2022'deki sel felaketinde de köprünün sadece kemerleri ayakta kaldı. Yok olma riskiyle karşı karşıya kalan köprü restore edilmeyi bekliyor. Ayrıca tarihi köprünün hemen yanında yer alan ve Küre ile İnebolu, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün de selden zarar gördüğü belirtildi.



Araç geçişine açık olan köprünün ayaklarında oluşan aşınmaların tehlike arz ettiği kaydedildi.