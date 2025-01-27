126 yıllık tarihi köprü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 2021 yılında yaşanan sel felaketinde zarar gören 126 yıllık tarihi İstiklal Yolu Köprüsü, onarılmayı bekliyor. Ayrıca, Kastamonu'yu 5 ilçeye bağlayan kara yolu üzerinde bulunan Küre İkiçay Köprüsü de tehlike saçıyor.
Küre ilçesi Ersizlerdere mevkiinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu üzerinde yer alan 126 yıllık tarihi köprü, sel felaketlerinde büyük hasar gördü.
1899 yılında inşa edilen ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nce 2016 yılında restore edilen köprü, 11 Ağustos 2021'de yaşanan selde kısmen yıkıldı.
27 Haziran 2022'deki sel felaketinde de köprünün sadece kemerleri ayakta kaldı. Yok olma riskiyle karşı karşıya kalan köprü restore edilmeyi bekliyor. Ayrıca tarihi köprünün hemen yanında yer alan ve Küre ile İnebolu, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün de selden zarar gördüğü belirtildi.
Araç geçişine açık olan köprünün ayaklarında oluşan aşınmaların tehlike arz ettiği kaydedildi.
ONARILMASINI İSTİYORLAR
Bölgede yaşayan vatandaşlar ilgili birimlerin bir an önce harekete geçmesini istiyor. Tarihi köprünün kültürel miras açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek yeniden restore edilmesini talep ediyor.
Vatandaşlar, hem tarihi köprünün hem de ulaşımı sağlayan köprünün onarılmasını istediklerini dile getirdi.
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