'128 milyar dolar' davasında CHP'nin itirazı reddedildi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı "128 milyar dolar" davasında 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen CHP'nin itirazı üst mahkemece reddedildi.

Haberler - NTV Haber 05.07.2022 - 14:48

'128 milyar dolar' davasında CHP'nin itirazı reddedildi

"128 milyar dolar" davasında, CHP'nin itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında başlayan davaya ilişkin açıklamayı eski Hazine ve Maliye Bakanı ’ın avukatı İsa Sinan Göktaş yapmıştı.

Göktaş “Bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş, CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Göktaş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda CHP'nin itirazının üst mahkeme tarafından reddedildiğini duyurdu.

BERAT ALBAYRAK, CHP'DEN KAZANDIĞI 60 BİN TL'Yİ BAĞIŞLAYACAK

Tazminat bedelinin, Berat Albayrak tarafından Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

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