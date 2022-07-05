'128 milyar dolar' davasında CHP'nin itirazı reddedildi

"128 milyar dolar" davasında, CHP'nin itirazı üst mahkeme tarafından reddedildi.



İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında başlayan davaya ilişkin açıklamayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş yapmıştı.



Göktaş “Bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş, CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.



Avukat Göktaş, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda CHP'nin itirazının üst mahkeme tarafından reddedildiğini duyurdu.



BERAT ALBAYRAK, CHP'DEN KAZANDIĞI 60 BİN TL'Yİ BAĞIŞLAYACAK



Tazminat bedelinin, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

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