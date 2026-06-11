128 milyar dolar iddiası. Anayasa Mahkemesi, CHP’ye verilen tazminat cezasını yerinde buldu
11.06.2026 22:09
Son Güncelleme: 11.06.2026 22:42
AYM, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin başvurusunu reddetti.
Anayasa Mahkemesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP’nin yürüttüğü “128 milyar nerede” kampanyasındaki eleştirilerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi.
Bir dönem siyasete damga vuran "128 milyar dolar" tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu.
CHP'nin başvurusunu inceleyen Yüksek Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti.
Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
Açıklamada, “Merkez Bankası, idari ve mali açıdan herhangi bir kurum veya bakanlığa bağlı olmayan özerk bir tüzel kişidir. Dolayısıyla, mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların, davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir ” denildi.
Öte yandan Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin tazminat kararının da yerinde olduğuna karar verdi.
NE OLMUŞTU?
CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia etmiş ve “128 milyar dolar nerede” kampanyası başlatmıştı.
Berat Albayrak ise CHP'nin "Sistematik bir şekilde şeref, onur ve saygınlığını rencide eden" bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
İlk derece mahkemesi, Berat Albayrak'a yönelik açıklama ve paylaşımların eleştiri sınırlarını aşarak kişisel şeref ve itibarına saldırı mahiyetinde olduğuna karar vermişti.
CHP’nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de benzer bir gerekçeyle onamıştı.
Bunun üzerine CHP, kararı ifade özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine taşımıştı.