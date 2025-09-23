12 yaşındaki kız evinde baygın bulundu: Polis sebebini araştırıyor

Adıyaman'da evinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu, yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşlarındaki E.R.A., isimli kız çocuğu ailesi tarafından evde baygın bulundu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen E.R.A., burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan E.R.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken E.R.A'nın baygınlık sebebi emniyet ekipleri tarafından araştırılıyor.