13 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 21 can kaybı, bin 243 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 243 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.



Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızda 15 artış var" diyerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca sözlerine şunları da ekledi:ü

"5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos'ta temaslı taraması sayısı 349 bin 3."

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ