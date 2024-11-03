13 araçlık zincirleme kaza: 22 yaralı
Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır, 22 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında İ.T. yönetimindeki, E.S. idaresindeki ve İ.S. kontrolündeki araç zincirleme kazaya karışıp bariyerlere çarptı.
Tünelden çıkan 10 araç da kazaya karıştı.
22 YARALI
Kazada 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tedavisi süren iki yaralıdan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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