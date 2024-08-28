13 aylık bebek tandırdaki köz ateşine düştü: Ailesi dakikalar sonra fark etti

Gölbaşı ilçesinin Karagedik Mahallesi'nde henüz 13 aylık olan Enver Eren Karabacak, evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek tandıra düştü.



Ailenin durumu geç fark etmesi sebebiyle 10 dakikaya yakın bir süre köz ateşine maruz kalan çocuğun bedeninde derin yanıklar oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Karabacak burada 2 buçuk ay tedavi gördü.



Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.