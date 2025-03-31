13 bin yıllık buğday tohumu yeniden yeşerdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ardahan Üniversitesi'nin 13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayını kampüs arazisinde yeniden yeşertip, 2021'den itibaren yaklaşık 600 çiftçiye bu ürünün yetiştirilmesi için eğitim ve destek sağladığını bildirdi.



YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitenin kampüsünde 100 dönüm araziye ekilen kavılca buğdayından elde edilen unun, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü akademisyenleri tarafından çeşitli ürünlere dönüştürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, buğdaydan katma değer elde etmek amacıyla makarna, erişte ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için bir tesis kurulduğu da bildirildi.



YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan üniversitelerimizden, ülkemiz için stratejik bir mesele olan tarım alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmelerini istiyoruz. Ardahan Üniversitesinin 13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayını yeniden yeşerterek, yetiştiricilere eğitim ve destek vermesi bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

