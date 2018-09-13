Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 569'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 17, 21, 40, 41 ve 43 olarak belirlendi.
SÜPER LOTO DEVRETTİ
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.
13 Eylül 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları
Türkiye
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 569'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 17, 21, 40, 41 ve 43 olarak belirlendi.