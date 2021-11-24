13 günlük bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba, tutuklandı

Yalova'da bebeğini, karınca zehriyle öldürmeye çalışan baba tutuklandı.



Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim’de ‘Ecrin’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan'ın yeni doğan bebeğine kötü davrandığını gören eşi Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti.

Bu dönemde WhatsApp durumunda ‘Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma’ ve ‘Aldık başa belayı’ gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım’da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin’e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden anne, önce mamanın bozulduğunu düşündü.

Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, zehir kutusunu ve biberonu diğer kızı E.O.’ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi.



Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



BABA TUTUKLANDI



Olayın ardından polis, Serhat Oskan’ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, “Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim” dedi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"



Türkan Oskan, 3'üncü çocukları olan Ecrin dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Serhat Oskan hakkında, mahkemeden koruma kararı da aldırdığını belirterek, “Anlatması kolay değil. Ben ve çocuklarımın psikolojisi iyi değil. WhatsApp’tan birkaç tane paylaşım yaptı. Oradan moralinin bozuk olduğunu anlamıştım” dedi.



"BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"



Zehri nasıl anladığını söyleyen Türkan Oskan, "Biberonu çevirip, ben de bakınca küf şeklinde tortu gördüm. İlk olarak mama bozulmuş sandım. Sonuçta kimseye bir şey konduramıyorsun. Mamayı çöpe atayım yenisini alırım diye düşündüm. Mutfaktaki çöp çok doluydu. O sırada zehir kutusunu gördüm. Kafamda orada şüpheler oluştu. Mamadaki tortunun rengiyle zehrin rengi birbirine çok benziyordu. Ancak yine konduramadım. Eşim emniyetteki ifadesinde ilk başta zehri koyduğunu reddetmiş. Daha sonra bir kaşık koyduğunu itiraf etmiş. Bunu duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuklarım için şu anda ayakta duruyorum” diye konuştu.

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