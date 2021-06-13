13 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 53 can kaybı, 5 bin 12 yeni vaka

Türkiye'nin 13 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, 214 bin 957 test yapıldı, 5 bin 12 yeni vaka tespit eildi.

Anadolu Ajansı 13.06.2021 - 20:02 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 20:27

13 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 53 can kaybı, 5 bin 12 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı ise 48 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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