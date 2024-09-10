13 ilde DAEŞ operasyonu: 27 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

13 ilde DAEŞ operasyonu: 27 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü 'e yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.

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