13 ilde "SİBERGÖZ-50" operasyonu: 24 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-50" operasyonları kapsamında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-50” operasyonlarında hesaplarında 364 Milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı!



Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.



Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde “SİBERGÖZ-50” operasyonları düzenlendi.



ELAZIĞ:



Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda;



Sosyal medya uygulaması üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi yaparak para kazanma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırıp, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.



NİĞDE:



Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Niğde merkezli Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda;



Sosyal medya platformları üzerinden bazı sayfalara üye olan ve resim paylaşan şahıslarla iletişim kurdukları ve bu kişilerden elde ettikleri görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit edip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul ve Amasya’da düzenlenen operasyonlarda;



Sosyal medya platformlarında oluşturdukları sohbet odaları üzerinden iletişim kurdukları kişilere ücret karşılığında özel fotoğraflar gönderme vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.



Ayrıca; Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda;



Sosyal medya uygulamaları üzerinden cinsel taciz suçunu işledikleri,

Kendisine ait müstehcen içerikli resim ve videoları paylaştıkları ve

Sosyal medya uygulamaları üzerinden herkese açık şekilde yasa dışı bahis oynamaya teşvik etme suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.



OPERASYONLAR SONUCU:



Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"