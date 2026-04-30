13 ilde yaşa dışı bahis operasyonu. 31 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı , Niğde merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

9 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Operasyonlarda, yaklaşık 9 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı, 4 şirket ve bu şirketlere ait hisseler, bir benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa, 15 araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerden 31'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor, suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.