13 ilin emniyet müdürü değişti (Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de)

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 11 ile emniyet müdürü atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Kararnameyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Belge Yönetimi ve Kordinasyon Daire Başkanı Recep Güzelyazıcı atandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş atandı.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Şanlıurfa Emniyet Müdürü oldu.

Karabük, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Siirt ve Sinop Emniyet Müdürlüklerine ise Polisbaşmüfetişi görevindeki isimler getirildi.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMALAR



Kararnameyle, Göç İdaresi Başkanlığında başkan yardımcılığı görevine İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer atandı.

Uyum ve iletişim Genel Müdür vekili Gökçe Ok, Yabancılar Genel Müdürü vekili Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdür vekili Muhammet Selami Yazıcı, Düzensiz Göç ile Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür vekili Ramazan Seçilmiş ile Rehberlik ve Denetim Başkan vekili Hacı Memet Gürlek aynı görevlere asaleten atandı.

İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Fırat Taşolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve getirildi.

Kararnameyle son olarak, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz Tümamiralliğe, Albaylar Ahmet Bahadır ve Oğuz Bavbek ise Tuğamiralliğe yükseltildi.

Rütbeleri yükseltilen üç ismin görev yerleri ise değişmedi.

Atama kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi,

Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı,

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü,

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü,



Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü,

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,



Vekaleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü,

Vekaleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü,

İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

