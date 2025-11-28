13 kaçak göçmen Hatay'da yakalandı, 1 kişi tutuklandı
28.11.2025 21:54
DHA
Hatay'da durdurulan araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. 1 kişi yasa dışı yollarla kaçak göçmenleri yurda soktuğu iddiasıyla tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma neticesinde Antakya-Reyhanlı kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan incelemede geçerli oturma izni olmadığı tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.