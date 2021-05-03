13. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 03.05.2021 - 23:06 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 23:07

13. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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