13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30) iddiaya göre 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek öldü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı.



Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Efsane T.’nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.