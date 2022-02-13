13 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 276 can kaybı, 73 bin 787 vaka

Türkiye'nin 13 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 20:23 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 20:53

13 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 276 can kaybı, 73 bin 787 vaka

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Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 419 bin 556 Covid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 oldu. 'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER"

, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." ifadelerine yer verdi.

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