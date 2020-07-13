13 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 8 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte bin 8 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 1, can kaybı 5 bin 382 oldu.



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, bin 8 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta yaşamını yitirdi, bin 156 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, vaka sayısı 214 bin 1, can kaybı 5 bin 382 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 223, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671 oldu.

"EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İLİN YOĞUN BAKIM SAYILARINDA DA ARTIŞ VAR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav."



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