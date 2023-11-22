13. Türkiye Enerji Zirvesi için geri sayım başladı

Enerji Fuarcılık tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile piyasaları etkileyen yerel ve bölgesel sorunlar, “Barış için Enerji” temasıyla enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla masaya yatırılacak.
Bununla birlikte Ankara’da düzenlenen zirvede bu sene enerji sektörünün öncüleri; sorunlara yönelik çözümler ile geleceğe dönük öneri ve vizyonlarını da kamuoyu ile paylaşacak.
Dünya’nın ve Türkiye’nin gündeminde olan 13. Türkiye Enerji Zirvesi bu sene 25 ülkeden bin 500 üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak. Zirveye sayılı günler kala zirve Başkanı Mustafa Karahan, bu sene diğer yıllardan farklı olarak zirve’de enerjinin genel sorunları ya da genel başlıkları üzerinden bir planlama yapmak yerine çok daha spesifik konu başlıkları üzerinde yoğunlaştıklarını kaydetti. Karahan sözlerine şöyle devam etti:
“Dünya ve Türkiye gündeminde olan ve uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, bugünlerde tüm dünyanın gündeminde olan İsrail-Filistin savaşı hayatımızın her alanını etkilediği gibi ekonomiye olumsuz yansımalarını da sürdürüyor. Uzun süredir konuşulan ambargolar, daha uzun süre de konuşulacak gibi görünüyor. Biz tüm bu perspektifle 13’üncüsünü düzenlediğimiz Türkiye Enerji Zirvesi’nin konuşmacı ve konu başlıklarını çok daha derinlemesine görüşeceğimiz ve sektörümüze yol gösterecek konular üzerinden belirledik. Çok özel konuklar ve konuşmacıların zirvenin tüm katılımcılarına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz”
Bu sene zirvenin teması “Barış için Enerji”
27 Kasım Pazartesi günü APLUS Enerji Kurucu Ortağı Ozan Korkmaz’ın “Türkiye ve Global Enerji Pazarlarındaki Son Gelişmeler” sunumuyla başlayacak olan ön açılış oturumu, Ekonomist Fatih Keresteci’nin “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler” başlıklı sunumuyla devam edecek. Günün son sunumu ise “Barış için Enerji” başlığıyla Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Soli Özel’e ait olacak.
Enerjide yapay zekâ ve yeni nesil yakıtlar konuşulacak
13. Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılış gününde Atlantik Konseyi Türkiye Özel Oturumu düzenlenecek.
Moderatörlüğünü Atlantik Konseyi Türkiye İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan’ın yapacağı oturumda Atlantic Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Eski Dışişleri Bakanı Ana Palacio, Global Enerji Merkezi Kıdemli Danışma Kurulu Üyesi ve Atlantik Konseyi Türkiye & Enerji ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Phillip Cornell, T.C. Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürü ve Büyükelçi Berris Ekinci, Global Enerji Merkezi Kıdemli Danışma Kurulu Üyesi, Atlantik Konseyi Türkiye & İdari Başkan Yardımcısı Melanie Kenderdine, Global Enerji Merkezi Kıdemli Danışma Kurulu Üyesi ve Atlantik Konseyi Türkiye & Araştırmacı Öğretim Görevlisi Brenda Shaffer panelist olarak yer alacak. İlk gün aynı zamanda “Elektrik Piyasası”, “Türkiye LPG Piyasası”, “Arama ve Üretim Oturumu”, “Türkiye’nin Enerji Güvenliği İçin Bazyük Santraller”, “Türkiye Akaryakıt Piyasası”, “Türkiye’ye Kadın Enerjisi”, “Özel Sunumlar & Konuşmacılar”, “Enerjide Üretken Yapay Zekâ Oturumu” ve “Enerjide Afet Yönetimi Oturumu” oturumları gerçekleştirilecek.
Balkanlarda enerji güvenliği zirvenin son günü konuşulacak
Zirvenin son gününde ise “Doğalgaz Piyasası”, “Çevre Piyasaları ve AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Oturumu”, “Yenilenebilir Enerji ve Depolama Yatırımları Oturumu”, “Balkanlarda Enerji Güvenliği ve Ticareti”, “Büyük Tüketici Oturumu”, “Yeni Nesil Yakıtlar Oturum”, “E-Mobilite”, “Hidrojen Teknolojileri ve Piyasası Oturumu” ve “Enerjide Kariyer Oturumu” ve “Özel sunumlar” zirvede yapılacak.
Üç gün devam edecek 13’üncü Türkiye Enerji Zirvesi, enerji sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin en yetkili ağızlardan masaya yatırılmasına olanak tanıyarak, sektörün ilerlemesine verdiği destek ile itici güç rolü üstleniyor.
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