13. Türkiye Enerji Zirvesi için geri sayım başladı

Enerji Fuarcılık tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile piyasaları etkileyen yerel ve bölgesel sorunlar, “Barış için Enerji” temasıyla enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla masaya yatırılacak.

Bununla birlikte Ankara’da düzenlenen zirvede bu sene enerji sektörünün öncüleri; sorunlara yönelik çözümler ile geleceğe dönük öneri ve vizyonlarını da kamuoyu ile paylaşacak.

Dünya’nın ve Türkiye’nin gündeminde olan 13. Türkiye Enerji Zirvesi bu sene 25 ülkeden bin 500 üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak. Zirveye sayılı günler kala zirve Başkanı Mustafa Karahan, bu sene diğer yıllardan farklı olarak zirve’de enerjinin genel sorunları ya da genel başlıkları üzerinden bir planlama yapmak yerine çok daha spesifik konu başlıkları üzerinde yoğunlaştıklarını kaydetti. Karahan sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya ve Türkiye gündeminde olan ve uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, bugünlerde tüm dünyanın gündeminde olan İsrail-Filistin savaşı hayatımızın her alanını etkilediği gibi ekonomiye olumsuz yansımalarını da sürdürüyor. Uzun süredir konuşulan ambargolar, daha uzun süre de konuşulacak gibi görünüyor. Biz tüm bu perspektifle 13’üncüsünü düzenlediğimiz Türkiye Enerji Zirvesi’nin konuşmacı ve konu başlıklarını çok daha derinlemesine görüşeceğimiz ve sektörümüze yol gösterecek konular üzerinden belirledik. Çok özel konuklar ve konuşmacıların zirvenin tüm katılımcılarına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz”