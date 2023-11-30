13. Türkiye Enerji Zirvesi'nde "Barış için enerji" konuşuldu

Enerji Fuarcılık tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde, enerji sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Zirvede küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile piyasaları etkileyen yerel ve bölgesel sorunlar, “Barış için Enerji” temasıyla enerji sektörünün tüm paydaşlarıyla tartışıldı. Bin 500’ün üzerinde katılımcıyı buluşturan zirvede, üç gün boyunca 23 panelde enerji sektörünün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.



Zirvede neler konuşuldu?



Zirvenin 27 Kasım’da gerçekleşen ön açılış oturumu Aplus Enerji Kurucu Ortağı Ozan Korkmaz ve Aplus Enerji Yönetici Ortağı Volkan Yiğit’in “Türkiye ve Dünya Enerji Piyasalarında Son Gelişmeler” başlıklı sunumuyla başladı. Ön açılış panelinde ikinci sunum ise Ekonomist Fatih Keresteci’nin “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler” başlıklı çalışması oldu. Keresteci sunumunda küreselleşmenin geri sarmaya başladığını ifade ederken, kaynak savaşlarına dikkat çekti. Ön açılış oturumunun son sunumunu ise zirvenin teması da olan “Barış için Enerji” başlığıyla Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Soli Özel gerçekleştirdi. Özel, dünyanın güç merkezinin Asya’ya kaydığının altını çizerken, asimetrik birçok kutupluluk yaşandığını ve dünyanın yeşil dönüşümün bedellerini ödemekte isteksiz olduğunu belirtti.



“Türkiye’nin, bölgenin enerji merkezi olması ihtimali yüksek.”

28 Kasım’da Zirve Başkanı Mustafa Karahan’ın konuşmasıyla açılışı yapılan zirvede, özel konuk Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso olurken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Bozay, önümüzdeki dönemin ana konusunun enerji ve gıda konuları birleştirme yöntemleri olacağını belirtti. Enerji arzı güvenliğinin de Türkiye’nin baş konularından biri olacağını söyleyen Bakan Yardımcısı, “Enerji, su ve tarım üçgeni en önemli milli güvenlik meselelerinden olacak,” dedi.



Zirve özel konuğu Avrupa Komisyonu Eski Başkanı ve Portekiz Eski Başbakanı Jose Manuel Barroso ise açılış konuşmasına enerji arzı güvenliği ve enerji dönüşümü üzerine konuşarak başladı. Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişimine ve ilerideki potansiyellerine de değinen Barroso, yeni yol haritasıyla ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesini umduğunu belirtti. Barroso, konuşmasının ardından zirve başkanı Mustafa Karahan’la bir soru-cevap bölümü de gerçekleştirdi.



Zirvenin açılışının ardından ise ilk panel, Atlantic Council özel oturumuyla düzenlendi. “Enerji Jeopolitiği ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı panelde, Atlantic Council Türkiye Programları Merkezi Kıdemli Direktörü Defne Sadıklar Arslan moderatörlüğü üstlendi. Panelde, Atlantic Council Yönetim Kurulu Üyesi ve İspanya Eski Dışişleri Bakanı Ana Palacio, Barış için Enerji temasıyla ilgili konuşarak Türkiye’nin enerji anlamında da köprü görevi gördüğünü ve bu zor görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.



Zirvenin ilk gününde “Elektrik Piyasası”, “Türkiye LPG Piyasası”, “Arama ve Üretim Oturumu”, “Türkiye’nin Enerji Güvenliği İçin Bazyük Santraller”, “Türkiye Akaryakıt Piyasası”, “Türkiye’ye Kadın Enerjisi”, “Özel Sunumlar & Konuşmacılar”, “Enerjide Üretken Yapay Zekâ Oturumu” ve “Enerjide Afet Yönetimi Oturumu” oturumları da gerçekleştirildi.

Net Sıfır 2053: Enerji Sektörü için Politikalar Raporu Açıklandı



Özel Sunumlar başlığında SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, "Net Sıfır 2053: Enerji Sektörü için Politikalar" raporunu açıkladı. Türkiye'nin net sıfır hedefi doğrultusunda enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek politikaların açıklandığı raporda, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ekonominin tüm sektörlerinde enerji dönüşümünün gerçekleşmesi için değer zincirinin tüm aşamalarında köklü değişiklikler gerektiği kaydedildi.



Enerji Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Komsuoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye LPG Piyasası” başlıklı oturumda ise sektörün sorunlarına değinildi.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi & Enerji Grubu Başkanı ve Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal’ın özel sunumuyla başlayan “Türkiye’ye Kadın Enerjisi” oturumunda ise erkek egemen bir sektör olan enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için gereken çalışmalar üzerine konuşuldu.







“Türkiye, uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviriyor”







Zirvenin son gününde ise açılış konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirildi. Konuşmasına, dünyadaki yerleşik kabullerin çatırdadığı ve korumacılık politikalarının her geçen gün güçlendiği bir dönemden geçtiğimizi belirterek başlayan Bakan Kacır, enerji arzı güvenliği ile ilgili endişelerin arttığına ve enerji fiyatlarının tırmanmasına dikkat çekti.







Zirvenin son gününde ayrıca, “Doğalgaz Piyasası”, “Çevre Piyasaları ve AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Oturumu”, “Yenilenebilir Enerji ve Depolama Yatırımları Oturumu”, “Balkanlarda Enerji Güvenliği ve Ticareti”, “Büyük Tüketici Oturumu”, “Yeni Nesil Yakıtlar Oturum”, “E-Mobilite”, “Hidrojen Teknolojileri ve Piyasası Oturumu” ve “Enerjide Kariyer Oturumu” gerçekleştirildi.







Zirve, “Cumhuriyet’in Yüz Yılında Enerjinin Hikayesi” başlıklı oturumla sona erdi. Cumhuriyetin 100’üncü Yılı’nı kutladığımız bu yıla özel olarak, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Koordinatörü Ayten Sümer ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Uzmanı Dr. Hayriye Gürbüz “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü Yılı’nda Türkiye Elektrik Tarihi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan da Tabii Kaynaklar ve Madenciliğin 100 yılı sunumlarını gerçekleştirdi.