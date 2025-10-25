13 yaşındaki Asaf kaza kurbanı

Samsun-Sinop Karayolu'nda Mustafa H.Ş.'nin (29) kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde önünde şerit değiştirerek sol şeride girdiği iddia edilen B.C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.C. ve arkasında bulunan arkadaşı Asaf Eren (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mustafa H.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

